Köy kahvehanesinde kütüphane

Adana'nın Feke ilçesine bağlı Akoluk Mahallesi'ndeki kahvehanenin bir köşesinde kütüphane oluşturuldu. Tarım ve hayvancılıkla geçinen köylüler, kahvehanede, kitap okuyarak sohbet ederek boş zamanlarını değerlendiriyor.

Akoluk Mahallesi'ndeki kütüphaneli kahvehane görenlerin ilgisini çekiyor. Köy kıraathanesinde vatandaşlar okey ve kağıt oynamak yerine köy sakinleri ile bir araya gelerek kitap okuyor. Okuma yazma bilmeyenler ise kitaplardaki fotoğrafları ve resimleri inceliyor.

Hopka Dağı eteklerinde yer alan köyün kütüphane arşivinden haberdar olan gençler de kahvehaneye gelerek kitaplardan faydalanıyor.

Kütüphanede hem arkadaşları ile vakit geçiren hem de kitap okuyan 65 yaşındaki Mehmet Aksoy, "Burası köyün kahvesi kıraathanesi. Boş kaldıkça kitap alıyoruz okuyoruz. Kahveye gelip eğlenip gidiyoruz. Dünyada her yerde hastalık nedeni ile sessizlik var. Sosyal mesafemizi koruyarak kitap okuyup vaktimizi tamamlayarak evimize gidiyoruz. Ben en az 20 kitap okumuşumdur" dedi.

Okuma bilmeyenler bile kitaplarla iç içe

Köy sakinlerinden Fahrettin Aydoğdu (62) fazla okuma bilmediğini ama kitaplara baktığını belirterek, bu kütüphanenin bölgede belki de Adana'da tek olduğunu söyledi.

Kahvehane işletmecisi Mustafa Aksoy da köyde 34 yıldır esnaflık yaptığını belirterek, "Halil İbrahim isimli vatandaşın fikri ile bu kütüphane oluştu. Çok fazla kitap çeşidi var. Üniversitede okuyan gençler alıyor okuyup getiriyor. Pandemi nedeniyle kahveye gelen sayımız azaldı ama kitap için gelen oluyor. Sosyal mesafeli, kitap okuyorlar sohbet edip gidiyorlar. Köyümüzün nüfusu kışın 360 kişi civarında ama yazın bu sayı yazın biraz daha artıyor. Köyümüzün yüzde 90 okuma oranı var” diye konuştu.