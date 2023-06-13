Köy okulundan Türkiye ikinciliğine

Adana'nın Kozan ilçesindeki köy okulundan Bilek Güreşi Yıldızlar Şampiyonası'na katılan Yasemin Başarır, Türkiye ikincisi oldu.

Kozan ilçesinde köy okulunda açılan spor kurslarına katılan Akdam Ortaokulu öğrencisi Yasemin Başarır, Türkiye Okul Sporları Bilek Güreşi Yıldızlar Şampiyonası'nda 55 kilogram “Sol Kol” kategorisinde Türkiye ikincisi olarak büyük bir başarı elde etti. Adana'yı temsil eden tek okul takımı olarak mücadele eden Yasemin Başarır'ın derecesi Kozanlılara da büyük sevinç yaşattı.

Beden eğitimi öğretmeni İlhan Yılmaz ve emeği geçen herkese teşekkür eden Okul Müdürü Zafer Kocaispir, Yasemin Başarır öğretmenlerinin yönlendirmesi ile büyük bir başarı yolculuğuna çıktığını kaydetti.