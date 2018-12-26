Köye gitmek için beton mikseri çaldılar

Adana'da geç saatlere kadar alkol alan 2 arkadaş, köylerine dönecek araç bulamadıkları için beton mikseri çaldı, 500 metre gittikten sonra pişman olup aracı park ettikten sonra yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi Süleyman Vahit Caddesi üzerinde bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. İddiaya göre, Özgür Y. ve Türker K., alkol almaya başladı. Gece geç saatlere kadar alkol alan iki arkadaş, köylerine gidecek araç bulamadı. Kent merkezinde mahsur kalan iki arkadaş, evlerine dönmek için otostop çekti ancak geç saat olunca hiçbir araç sürücüsü Özgür Y. ve Türker K.'yi aracına almadı.

Şiddetli yağan yağmurda ıslanan iki arkadaş inşaatta bulunan beton mikserini görünce kapısını kontrol ettiler. Kapısı açık aracın anahtarının üzerinde olduğunu gören Özgür Y., direksiyon başına geçti ve aracı çalıştırdı. Bu anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. İnşaattan çıkan iki arkadaş 500 metre ilerledikten sonra pişman olunca yol kenarında durdurarak araçtan indi.

Buldukları bir araç sürücüsüne Adana'da mahsur kaldıklarını anlatan Özgür Y. ve Türker K., şoförün “Yakıtımı doldurun sizi evinize bırakayım” teklifini kabul etti ve otomobile 30 liralık akaryakıt aldı. Sabah saatlerinde mikserinin çalındığını gören iş yeri sahibi durumu polise bildirdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerinden zanlıları teşhis ederek yakaladı. Suç kayıtları bulunmayan zanlılar çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.