Köylü çocuklar ilk defa sinemayla buluştu

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde Kaşlıca Mahallesi İlkokulu'nda okuyan öğrenciler, hayatlarında ilk defa çarpışan arabaya binip sinemada film izledi.

Adana'nın tatlı firması olan Köse, Kaşlıca İlkokulu birleştirilmiş sınıfında eğitim gören çocukları öğretmenleri refakatinde bir alışveriş merkezine götürdü. Burada ilk olarak trene binerek alışveriş merkezini gezen çocuklar daha sonra, eğlence merkezine giderek gönüllerince eğlendi. Sinemaya götürülen çocuklar, hayatlarında ilk defa beyaz perde ile tanışarak burada animasyon filmini izledi.

Etkinliğin ardından öğrencilerin kırtasiye ve giyim ihtiyaçları tespit edilerek alınan hediyeler köyde öğrencilere teslim edildi ardından baklava ikram edildi.

Ziyarette öğrenciler, gezide ve hissettikleri duygularını kaleme aldıkları resim ve kompozisyonları hazırlayarak yetkililere verdi.

Miniklerden Güleray Bilir, çok mutlu bir gün geçirdiklerini, kendilerine alınan hediyelere çok sevindiklerini söyledi. Abdullah Sönmez isimli öğrenci ise ilk defa çarpışan arabaya bindiğini ve ardından da sinemaya gittiğini söyledi. Gün boyu çok eğlenceli vakitler geçirdiklerini belirten Sönmez, kendilerinin de yazdıkları kompozisyon ile duygularını ve teşekkürlerini dile getirdiklerini vurguladı.

Hazırladıkları hediyeleri köye giderek kendi elleriyle öğrencilere dağıtan Köse Tatlıcılık Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Karahan da sosyal sorumluluk bilinciyle Kaşlıca Köyü'ndeki miniklere hayatları boyunca unutamayacakları bir gün yaşatmaya çalıştıklarını ifade etti. Öğrencileri sabahın erken saatlerinde köyden alıp Adana'ya getirdiklerini dile getiren Karahan, gün boyu oyundan, yemeğe ve sinemaya kadar bütün eğlenceli aktiviteleri yaptırdıklarını söyledi. Karahan, “Etkinliklerimizin ardından öğrencilerin ihtiyaçlarını tespit edip hediye paketleri halinde köye götürerek teslim ettik. Onlar da Adana gezisinde hissettiklerini yazıya ve resme dökmüşler. Çocuklarımızın yaşadıkları sevinç ve mutluluk bizleri de mutlu etti. Bu program, bundan sonrası için de bizler için motive kaynağı oldu. İnşallah bu tür projeler ile elinde imkanı bulunmayan çocuklarımızı sevindirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.