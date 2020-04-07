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Köylüler yolu kapatıp korona virüs önlemi aldı

Adana’nın Saimbeyli ilçesine bağlı Naltaş köyü sakinleri, yeni tip korona virüs salgınına yakalanmamak için yola kum döküp kapattı.

Adana'nın Saimbeyli ilçesine bağlı Naltaş köyü sakinleri, yeni tip korona virüs salgınına yakalanmamak için yola kum döküp kapattı.


Yeni tip korona virüsün yaklaşık bir ayda tüm Türkiye'ye yayılmasının ardından birçok yer karantina altına alındı. Adana'nın Saimbeyli ilçesine bağlı Naltaş köyünde ise vatandaşlar salgına yakalanmamak için köyün giriş yolunu kapattı. Köylüler, salgına yakalanmak istemediklerini, bu nedenle salgın sona erene kadar köye kimsenin gelmesini istemediklerini söyledi.

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