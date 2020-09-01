Koyun sürüsü tarım ilacıyla zehirlendi

Adana'nın Kozan ilçesinde hayvancılık yapan Araz ailesinin 40 koyunu tarım ilacıyla zehirlendi.

İlçeye bağlı Güneri Mahallesinde hayvancılık yapan Döndü Araz, yemek için eve gittikten 2 saat sonra ahırdaki 40 koyununun telef olduğunu görünce şoke oldu. Olayın İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine gelen veteriner hekim, koyunların tarım ilacıyla zehirlendiğini tespit etti.

165 koyunu bulunan Ayşe Araz, veteriner hekimin tarım ilacı ile sürüsünün zehirlendiğine dair rapor tuttuğunu bunu yapan kişinin mutlaka bulunmasını istedi.

Sürüsündeki koyunların tek tek 2 saat içinde öldüğünü anlatan Araz, "Kardeşlerimin hayvanları ile karıştırdık güttük başka koyunlar da vardı, beraber otlattık. Ablam yonca balyası almıştı onlarla balyayı alıp geldik. Gelin kısır yapmış yemek yemeğe gittik koyunlar burada duruyordu. Eve gittik geldik zehir atılmış. Bir kişiden şüpheleniyoruz. O kişi de tarım ilacı alırken görülmüş. Ama tahliller çıkmadan söylemek istemedik ismini” dedi.