Koyunculuk Projesi'ne Yumurtalık dahil edildi

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi, "Koyunculuk" projesine Yumurtalık ilçesinin dahil edilmesini kararlaştırdı.

Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık ayı 3. birleşimini Murat Cevheribucak, Ertan Sümer ve Vedat Özder başkanlığında gerçekleştirdi. Gündem dışı söz alan olmayınca Meclis 1. Başkan Vekili Murat Cevheribucak gündem maddelerine geçti. İki teklif oy birliği halinde ilgili komisyonlara sevk edilirken 5 madde ise komisyonlardan geldiği şekliyle oy birliği halinde kabul edildi.

Gündemin yedinci maddesinde Koyunculuk projesine Yumurtalık ilçesinin de dahil edilmesi teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi çalışmalarına yarın saat 14.00'te devam edecek.