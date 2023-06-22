Adana'da bir koyuncu, oto yıkamada koyunlarını tazyikli suyla yıkattı.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde bir koyuncu koyunlarını yıkatıp temizletmek için merkez Yüreğir ilçesinde bir oto yıkamaya götürdü. Burada koyunlarını tazyikli suyla yıkatıp köpükleten koyuncu, bu anları da sosyal medyada paylaştı. Koyuncu, koyunlarını yıkattıktan sonra hayvan pazarına götürüp satışa sundu.

Gazetecilere konuşan koyuncu Yusuf Budar, "Hayvanların sağlıklı yetişmesi için elimizden gelenleri yapıyoruz. Doğal su ve köpükle hayvanlarımızı yıkıyoruz. Hayvana faydası var, zararı yok. Kesinlikle zararlı değil" diye konuştu.