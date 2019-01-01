Kozan AGD'den “Mekke'nin Fethi ve Kuran Ziyafeti” etkinliği

Adana'nın Kozan ilçesinde Anadolu Gençlik Dergisi Kozan Temsilciliği tarafından “Mekke'nin Fethi ve Kur'an Ziyafeti” konulu etkinlik düzenlendi.

Belediye sinema salonunda gerçekleşen programın açılışında konuşan AGD Kozan Temsilcisi Ahmet Sönmez, “Bugün önemli bir günün arifesinde Mevla'm bizi bir araya getirdi. Bütün kötülüklerin en zirvesinin yaşandığı bir noktada bizi böyle hayırlı bir mesele ile burada buluşturan Mevla'mıza şükürler olsun. Bu mesele dünyanın en önemli olayıdır. Dünyanın en önemli olayı olması Mekke'nin Fethinin komutanının Hz. Peygamber olması. Askerinin sahabeler olması ve bundan sonraki yapılacak bütün fetihlere örnek olması. Anadolu Gençlik olarak milletimize durun kalabalıklar burası çıkmaz sokak diyerek kendi özüne döndürmek isteyen Anadolu Gençlik Teşkilatı Kozan'ımızda olduğu gibi tam altı yüz ilçemiz noktasında ve 81 ilimizde bugün Mekke'nin fetihi ve Kuran ziyafeti programını organize etmek için canla başla gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürmektedir. Böyle bir güzel çalışmayı bizlerle paylaşmak üzere şuan işini gücünü bırakmış bizlerle birlikte olan çok kıymetli siz misafirlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Program daha sonra Kuran-ı Kerim okunması ile devam etti. Adana İl Müftüsü Hasan Çınar ise bir konferans verdi.

Programa Kozan İlçe Müftüsü Celil Karaca, siyasi partilerin aday ve aday adayları ile STK temsilcileri ve davetliler katıldılar.