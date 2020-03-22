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Kozan Barajı Gölü'ne 200 çift martı bırakıldı

Adana’nın Kozan ilçesinde baraj gölüne Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü 200 çift martı bıraktı.

Adana'nın Kozan ilçesinde baraj gölüne Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü 200 çift martı bıraktı. Bölgeye alışmaya çalışan martılar görsel şölen sunuyor.


Kozan Baraj Gölü'ne Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından 200 çift martı bırakıldı. Martılar baraj gölü üzerinde havalanırken bölge esnafı, martıların vurulmaması için avcıları uyardı.


İskele Kafe işletmecisi Hakkı Yaşar, şimdilik martıları ekmek vererek kendilerine alıştırmaya çalıştıklarını söyledi. Korona tedbirleri sonrası tekne turları ile Kozanlılara martılar eşliğinde baraj turu yaptıracaklarını belirten Yaşar, "Martılar bölgeye alışmaya çalışıyor. Fırındaki bayat ekmekler ile onları beslemeye çalışıyoruz. Bölge halkından ricamız onları sakın vurmasınlar. Martıların eti yenmez. Onlara zarar vermesinler. Sadece doğada güzellikleri var martılara zarar vermeyelim" diyerek çağrıda bulundu.

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