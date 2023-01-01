Kozan Belediye Başkanlığı koşusu yapıldı

Türkiye Jokey Kulübü tarafından Kozan Belediye Başkanlığı adına düzenlenen koşuyu “Last Best " isimli atıyla jokey Ayhan Kurşun kazandı.
Türkiye Jokey Kulübü tarafından Kozan Belediye Başkanlığı adına düzenlenen koşuyu “Last Best " isimli atıyla jokey Ayhan Kurşun kazandı.
Adana Yeşiloba Hipodromu kum pistte bin 200 metre koşusu gerçekleştirildi. Kozan Belediye Başkanlığı adına 7 atın katıldığı yarışı "Last Best" isimli atıyla jokey Ayhan Kurşun birinci tamamladı. Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, yarışmada birinci gelen atın sahibi Yener Kazım Ölçer'e plaket ve çiçek verdi.