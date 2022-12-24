Kozan Belediyesinden halka açık narenciye bahçesinde ilk hasat

Adana'nın Kozan ilçesinde Belediye Başkanı Kazım Özgan 15 yıl önce kamulaştırarak satın aldığı 7 dönüm narenciye bahçesini halka açtı. Bahçede bulunan mandalina, portakal ve limon ağaçlarından hasatı mahalle sakinleri yaparak narenciye ihtiyacı olan herkes bahçeden meyvesini aldı.

Kozan'da Cumhuriyet mahallesinde bulunan 7 dönüm narenciye bahçesi 15 yıl önce Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan tarafından belediye adına alınarak kamulaştırıldı. Görev yaptığı dönemlerde bahçelerin park bahçeler müdürlüğü tarafından bakımı yapılan ve bölgenin ata tohumu narenciyelerinin yetiştiği bahçede, 2 yıldır halka ücretsiz narenciye dağıtımı yapılıyor. Kozan Belediyesi bu yılda bahçedeki narenciyeleri mahalle sakinleri ile birlikte hasat etti. Mahalle sakinlerinden ihtiyacı olan ve narenciye bahçesi olmayan ailelere ücretsiz verilen portakal, mandalina ve limonlar vatandaşın yüzünü güldürürken çocuklar hem eğlendi hem de meyvelerini yedi.

Özgan yıllar önce ilçenin coğrafi işaret ile lezzeti tescillenen Kozan Portakal'ını Türkiye Büyük Millet Meclisi bahçesine kamyonla götürerek ilçenin doğal lezzetlerine dikkat çektiklerini kaydederek, "İlçede belediyeye ait narenciye bahçesini halka açık hale getirdik. İlçede limon, portakal, mandalina ihtiyacı olan herkesin ücretsiz bu bahçeden ihtiyacı kadar meyve almasını sağladık. Bu halk bahçelerinin sayısını arttıracağız.

Belediyemize ait 7 dönümlük narenciye bahçesinde çeşitli meyveler bulunuyor. Bunlar ata dede tohumu ile dikilmiş organik ürünler. Burası daha önceki dönemlerde atıl vaziyetteydi. Biz geldik ve buranın düzenlemesini yaptık, ağaçların bakımını gerçekleştirdik. 15 yıl önce satın aldığımız narenciye bahçemiz şimdi halkın ücretsiz meyve bahçesi. İlçemizde yetişen portakalımız ve narenciye ürünlerimiz lezzeti ile fark oluşturan ürünler. Halkımıza hayırlı olsun. Bu bahçelerimizin sayısını arttırarak meyve girmeyen ev kalmasın istiyoruz. Halkımız bahçemizden ücretsiz meyvesini alabilir” dedi.

Vatandaşlar ve çocuklar bahçeden kendi meyvelerini hasat ederken mutlu olduklarını ifade ederek belediye başkanına bu güzel proje için teşekkür ettiler.

Özgan, bahçede kendi de limon ve portakal hasadı yaparak ailelere dağıtırken etkinliğe belediye başkan yardımcıları, Cumhuriyet Halk Partisi Kozan İlçe Başkanı Bünyamin Sedefoğlu, İYİ Parti Kozan İlçe Başkanı Veysel Sırkıntı, Saadet Partisi Kozan İlçe Başkanı Muammer Özçelik ve belediyenin müdürleri katıldı.