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Kozan Belediyesinden Karabuza Mahallesi'ne çocuk parkı

Kozan Belediyesi Eskikabasakal-Karabuza Mahallesi’ne çocuk parkı yaptı.

Kozan Belediyesi Eskikabasakal-Karabuza Mahallesi'ne çocuk parkı yaptı.


Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, park çalışmalarına ayrı önem verdiklerini belirterek, belediye olarak imkanlar ölçüsünde kırsal ve merkezde Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni park çalışmaları yanı sıra bazı atıl durumdaki parkların tadilatı ve yenileme çalışması yaptıklarını söyledi. Başkan Özgan, "Karabuza ziyaretimizde mahalle sakinlerinin talebi üzerine tarihi çeşmenin bulunduğu alana geleceğimiz olan çocuklarımızın oynayabileceği bir mini parkın yapımı ile birlikte vatandaşlarımız içinde bir dinlenme alanı oluşturduk. Mahalle halkımıza ve çocuklarımıza hayırlı olsun" dedi.

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