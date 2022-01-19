Kozan Belediyesinden okula robotik kodlama seti

Kozan Belediyesi Ağlıboğaz Şehit Murat Özkozanoğlu Ortaokulu'nda yeni oluşturulan bilişim sınıfı için bilgisayar ve robotik kodlama seti hediye etti.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'a ziyarette bulunan öğrenciler, bilgisayar ve robotik kodlama seti talebinde bulundu.

Başkan Özgan'da talimat vererek öğrencilerin isteği olan bilgisayar ve robotik kodlama seti temin edildi.

Bilgisayar ve robotik kodlama seti teslimine Kozan Belediyesi Başkan Yardımcıları Ruhi Gül, Adem Saygıcak, Süleyman Şenoğul ile Fen İşleri Müdürü İshak Aslanhan ve Satın Alma Müdürü Muzaffer Köse katılarak bilgisayar ve robotik kodlama setini teslim etti.