Kozan Devlet Hastanesi yeni yoğun bakım ünitesi hizmete girdi

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, açılışta yaptığı konuşmada, "Daha önce yoğun bakım ünitelerimize 2. basamak yoğun bakım ünitesi açıldı. Daha verimli ve iyi bir hizmet verilecek" dedi.

Kozan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ahmet Çağlar Bozkurt ise 175 olan yatak sayısını 205'e çıkardıklarını hatırlatarak, "6 yataklı yeni yoğun bakım servisimiz vardı. Bu bizim için önemli bir adım oldu. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın mantığıyla çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından 450 bin TL'ye malolan yoğun bakım ünitesinin açılışı yapıldı.

Açılışa İlçe Sağlık Müdürü Dr. İlker Telli'de katıldı.