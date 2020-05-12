İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kozan Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesi yenilendi

Adana’nın Kozan ilçesinde devlet hastanesinin yoğun bakım ünitesi yenilendi.

Adana'nın Kozan ilçesinde devlet hastanesinin yoğun bakım ünitesi yenilendi.


Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, yaptığı açıklamada, 2. Basamak Yoğun Bakım Ünitesi olarak hizmet verilen alanlardan 10 yataklı dahili yoğun bakım ünitesinde olası bir vaka artış durumunda kullanılmak üzere bulaşıcılık riskine karşı tek kişilik alanlara ayrılarak antistatik özelliklerde düzenlemeler yapıldığını belirtti.


Emeği geçen ve pandemi süresince yoğun mesai harcayan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür eden Kaymakam Gürçam, Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 16-19 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma yasağından Adana'nın muaf tutulduğunu, bununla birlikte rehavete kapılmadan tüm tedbirlerin kararlılıkla uygulanması gerektiğini kaydetti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.