Kozan emniyetine hayırseverlerden araç bağışı

Adana'nın Kozan ilçesinde hayırsever vatandaşlar ilçe emniyet müdürlüğünü 3 otomobil bağışladı.

Kozan Polis Hizmetlerini Geliştirme ve Destekleme Derneği Başkanı Ali Baysal, Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kazandırılan yeni araçların alınmasında emeği geçen hayırsever vatandaşlara çok teşekkür etti.

Anahtar teslimi nedeniyle düzenlenen törene Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam'da katıldı. Hoşkadem Camii İmam Hatibi Abdurrahman Yılmaz'ın okuduğu dua ile kesilen kurbanla yeni araçlar emniyetin hizmetine girdi.

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, "Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne narkotik birimi açıldı. Açıldıktan sonra da yapılan bütün operasyonlar başarılı oldu. Araç filomuzu da geliştirerek halkın huzur ve güvenliğini sağlama noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Araçların alınmasında emeği geçen hayırsever vatandaşlarımıza ve emniyet teşkilatımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Kozan Polis Hizmetlerini Geliştirme ve Destekleme Derneği Başkanı Ali Baysal, anahtarları Kozan İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak'a teslim etti.