Kozan Hacıbeyli'ye içme suyu yatırımı

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri, Kozan ilçesinde Hacıbeyli'nin içme suyu hattını yeniliyor.

Hacıbeyli Mahallesi'nde yaşanan içme suyu problemini tamamen ortadan kaldırmak için harekete geçen ASKİ, mahallenin içme suyu hattını komple yeniliyor. Bin 800 metre uzunluğundaki ana şebeke hattını ve yaklaşık 13 kilometre uzunluğundaki içme suyu hattının yenileme işini sürdüren ekipler çalışma kapsamında 63,75,ve 110 mm çaplarında boruların döşemesini gerçekleştiriyor.

Hacıbeyli Mahallesi'nde daha önceden döşenen ve insan sağlığını tehdit eden asbestli borular kaldırılıyor; onların yerine daha sağlıklı ve dayanıklı olan HDPE borular kullanılıyor. Aynı zamanda mahallede mevcut ayaklı deponun yenileme işlemi de ASKİ ekipleri tarafından yapılıyor.