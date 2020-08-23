Kozan HEM'de okçuluk kursu

Adana'nın Kozan İlçesinde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde okçuluk kursu verilmeye başlandı.

Zahit Emre Sönmez tarafından verilen okçuluk eğitimi 8 gün sürecek. 5 farklı ilden toplamda 22 kişinin katıldığı Geleneksel Türk Okçuluğu Eğitimi, Kozan Şehit Arda Can Ali Ata öğrenci yurdunda devam ediyor. Kursları Kozan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bünyamin Akbulut da, yerinde takip ediyor.

Konuyla ilgili olarak bilgi veren Kozan HEM Müdürü Bünyamin Akbulut; "Geleneksel Türk Okçuluğu bizim ata sporumuz. Kendi öz kültürümüz. Kozan'da böylesi bir ata sporumuzu hayata geçirdiğimiz için çok mutluyuz. Bu eğitimin amacı kursiyerlerin Türk okçuluğunda kullanılan ekipmanların bölümleri, tarihteki imalatı hakkında bilgi sahibi olması, geleneksel okçuluğun tarihteki kültürel, sosyal, siyasal önemi ve savaşlardaki yerini kavraması, güvenliğin önemini kavraması ve güvenlik önlemlerini uygulayabilmesi, güvenli bir antrenman sahası ve yarışma alanını öğrenmesi, okçu ve okçuluk araç, gereçlerinin güvenlikteki önemini kavraması ve güvenlik tedbirlerini uygulayabilmesi içindir” şeklinde konuştu.

Öte yandan okçuluk eğitimine katılmak isteyenlerden en az lise ve dengi okul mezunu olmaları, 17 yaşını tamamlamış olma şartının arandığı bildirildi.