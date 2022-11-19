Kozan hurması, lezzetini tescillemek istiyor

2021 yılında Trabzon hurması üretiminde Türkiye birincisi olan Kozan'da 11 bin 500 dönüm arazide yaklaşık 20 bin ton cennet hurması üretimi gerçekleştiriliyor. Kozan bu hurmasına coğrafi işaret alarak tescillemek istiyor.

Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir, Eskimantaş, Karabucak, Minnetli, Boztahta Mahalleleri başta olmak üzere binlerce dönümde üretilen "Haciya" cinsi cennet hurmasının lezzetinin ve hurma kurusunu coğrafi işaret alacak farklılıklarda ve lezzette olduğunu söyleyerek, bu lezzetin tescillenmesi için ilçe tarım müdürlüğü ve Çukurova Üniversitesi Kozan Meslek Yüksekokulu işbirliği ile sahada analiz ve çalışmaların başladığını kaydetti.

Kozanlı üreticiler Trabzon hurmasının diğer illerde üretilen hurma ve kurusu ile arada ciddi bir lezzet farkı olduğunu iddia ederek bölgedeki toprak kalitesinin bunda etkili olduğunu ifade etti.

Kozan, Eskimantaş Mahallesinde Cennet hurması üretimi yapan Erdoğan Bolat, “Ben 80 yaşının üzerineyim ata topraklarında bildim bileli çalışıyorum. Hurma ağaçlarımıza bakımlarını yapıyoruz. Gözümüz gibi bakıyoruz. Bu hurmalar lezzeti ile farklı ve güzel” dedi.

Babası ile birlikte yaklaşık 5 dönüm arazi üzerinde cennet hurması üretimi yapan Hakan Bolat, “35 yıldır hurma üretiyoruz. Bu kıymetli bir hurma. Eylül 15'inde hasadımız başlar, Kasım'a kadar hava şartlarına göre sürer. Bu Hachiya cinsi ve lezzeti diğer cennet ve Trabzon hurmalarından çok farklı. Diğer cinslerde bu lezzet olmuyor” diye konuştu.

Çukurova Üniversitesi Kozan Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Cansu Dölek Gencer, “Kozan'da hurma üretimi olarak baktığımız zaman en önde gelen birinci ve ikinci sıralarda yer alan bir üretim var. Önemli bir üretimle karşı karşıyayız. O yüzden ticaret odasıyla başlattığımız çalışma neticesinde Kozan'ın kendine has coğrafyasından kaynaklanan ve özelliklerinde aromasının farklılıklarını test etmek için arazi çalışmalarıyla beraber analizlerimizi yürütmeye başlamış bulunmaktayız. Coğrafi işaret ile bölgedeki hurmanın lezzeti tescillenerek hem üretici hem tüketici hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacağından dolayı bize artıları yüksek olacaktır. O yüzden bu farklılığı hem Türkiye genelinde hem Kozan'a katkısı olacak şekilde Adana'ya ve yurt dışına eğer tanıtabilirsek çok iyi yerlere geleceğimizi düşünüyoruz” dedi.

Kozan hurma kurusunda girişimci olan ve yıllık 70 ton cennet hurma kurusu ile öncülük eden girişimci Hamza Kılıçkaya, Cennet hurmasının bölgede 5 kiloda 1 kilogram hurma kurusu elde edildiğini belirterek, “Kozan hurması toprak türü ve coğrafyasından kaynaklı olsa gerek lezzeti diğer illerde üretilen Trabzon Hurmasından çok farklı. Malatya kayısı kurusu nasıl başka bölgelerde ekilip aynı kalite vermediyse Kozan Cennet hurması da bu bölgede lezzeti ile diğer illerde üretilen hurmalardan çok farklı bir lezzete sahip. Bunu biz kendimiz biliyoruz ama müşteri tepkilerinden de görmüş olduk. Haciya cinsi diğer ürünlere nazaran daha farklı ve bağımlılık yapan lezzeti var. Bu hurmanın üretilen killi ve su tutan bir toprak. Bölgede her evde her alanda hurma kurutuluyor. Denizli, Maraş hurması da aldık kurttuk lezzeti buradaki lezzeti vermedi. Bu hurma burada Suluhan rüzgarları var bu hurmanın kurumasında büyük etken. İçinde lezzeti ve araması diğer illerden çok farklı kılan bir şeker ve aroma oranı var. İnşallah coğrafi işaret alarak bu lezzet tescillenir” dedi.