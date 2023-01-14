“Kozan Huzur Güven” uygulamasında 20 araca 70 bin TL cezai işlem uygulandı

Adana'nın Kozan ilçesinde ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen “Kozan huzur ve güven” uygulamasında 20 araca 70 bin TL idari para cezası uygulandı. Kural ihlali yapan sürücülere polis ekipleri göz açtırmadı.

İlçede 20:00 ile 23:00 arasında yapılan 158 polisle gerçekleştirilen “Kozan Huzur ve Güven” uygulamasında polis ekipleri park bahçeler işyerleri olmak üzere kural ihlali yapan iş yeri ve sürücüler üzerine denetim gerçekleştirdi. kentte 10 farklı noktada gerçekleşen uygulamalarda 200 araç sorgusu 700 kişiye genel bilgi toplama sistemi ile (GBT) sorgusu yapıldı. 20 iş yeri kontrolü gerçekleşirken bölgedeki park ve bahçelerde denetimler gerçekleşti. Uygulamada 2 araç trafikten men edilirken 20 araca 70 Bin TL idari para cezası uygulandı. Uygulama noktasında 1 adet ruhsatsız kuru sıkı tabanca ve 16 adet fişek ele geçirildi.