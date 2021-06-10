Adana'nın Kozan ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kozan İlçe Fahri Tanıtım Kurulu oluşturuldu.

Kozan İlçe Fahri Tanınım Kurulu Onursal Başkanı Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Türkiye genelinde 80 valilik ve 725 kaymakamlıkta kurulu olan Fahri Tanıtım Kurullarının amacının, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nı halka tanıtmak ve halkla Türk Silahlı Kuvvetleri arasında var olan gönül bağının güçlendirilmesini sağlamak olduğunu söyledi

Kozan İlçe Fahri Tanınım Kurulu şu isimlerden oluştu:

Onursal Başkan: Şafak Gürçam (Kaymakam), Başkan: Hilmi Baysal (İş adamı) Genel Sekreter: Ömer Faruk Kaymaz (İş adamı) Üyeler: Emrah Zararsız (Binboğa Bal Kooperatifi Başkanı) Türker Yaşar (Kozan Ticaret Borsası Genel Sekreteri) Kemal Sehlikoğlu (Çiftçi)

Bu arada, kurul ilk toplantısını kaymakamlık makamında TSK Güçlendirme Vakfı Mersin Bölge Temsilcisi Emekli Albay Faik Ahmet Karadeniz'in sunum ve tanıtımlarıyla gerçekleştirdi.