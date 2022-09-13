İhlas Haber Ajansı

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Kozan Kalesi'nde kopan kaya parçası korkuttu

Adana’nın Kozan ilçesinde tarihi Kozan Kalesi’nde, kopan kaya parçası paniğe neden oldu.

Adana'nın Kozan ilçesinde tarihi Kozan Kalesi'nde, kopan kaya parçası paniğe neden oldu.


M.Ö 1800'li yıllarda inşa edildiği belirtilen ve günümüze taşınan Kozan Kalesinin eteklerinde bulunan kayadan kopan parçalardan biri kale eteğinden yuvarlandı. Kayanın gürültü ile düşmesi çevredeki vatandaşlar tarafından paniğe neden oldu. Olayda herhangi bir yaralanma olmadı.


Ağaç kökünün bulunduğu alandan koptuğu tespit edilen kaya parçası için zabıta ve polis ekipleri inceleme yaptı.

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