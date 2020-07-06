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Kozan Kaymakamlığı engelli vatandaşların yanında

Kozan Kaymakamlığı tarafından engelli vatandaşın rahat bir şekilde girebilmesi için evinin girişinde düzenleme yapıldı.


Ağlıboğaz Mahallesinde ikamet eden ve engeli dolayısıyla evine rahatça girip çıkamayan bir vatandaşın imdadına yetişen Kozan Kaymakamlığı engelli vatandaşın evinin girişine engelli rampası ve çevre düzenlemesi yaptırdı. Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, herkesin birer engelli adayı olduğunu düşünerek hareket etmesi gerektiğini belirterek, "Onların hayatını kolaylaştıracak her türlü uygulamanın gerek yerel idareler gerekse kamu daireleri tarafından faaliyete geçirilmesi gerekmektedir" dedi.


Kaymakam Gürçam bu konuda Beyazay Derneği ve Kent Konseyi ile de işbirliği içinde olduklarını sözlerine ekledi.

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