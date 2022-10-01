Kozan Meslek Yüksek Okul öğrencileri akademisyenler ile bir araya geldi

Kozan Meslek Yüksekokulu yerleşkesinde düzenlenen programa Kozan Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Volkan Yurdadoğ, Doç. Dr. Bihter Zaimoğlu Onat, Öğretim Görevlisi Yelda Gündüzalp İlbeyli, Öğretim Görevlisi Erbil Radavuş, Öğretim Görevlisi Dr. Adnan Gökten, Birsen Dağlı, Ayşe Bozkurt, Dr. Cansu Gencer, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, öğrenciler katıldı.

Kozan Meslek Yüksekokulu Dekanı Doç. Dr. Volkan Yurdadoğ, "Kozan Meslek Yüksekokulu akademik ve idari personellerimiz olarak 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı oryantasyon programı ve tanışma etkinliği ile 1. sınıf öğrencilerimiz ile bir araya geldik. Bu sene bölümlerimiz hepsinde öğrencilerimiz tam sınıflarımız dolu olarak 2022-2023 eğitim-öğretim yılına başlangıç yapıyoruz. Öğrencilerimizin en iyi şekilde eğitim görebilmesi için gerekli çalışmalarımızı, etkinliklerimizi dönem içinde görebileceksiniz. Kazasız başarılı bir dönem diliyoruz "dedi.