Kozan MYO'da mezuniyet töreni

Adana'nın Kozan İlçesinde Çukurova Üniversitesi Kozan Meslek Yüksek Okulu'ndan bu yıl toplam 8 bölümden mezun olan 116 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

Mezuniyet törenine İlçe Kaymakamı Şafak Gürçam, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Şenoğul, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet İyim ile Ç.Ü. Kozan Meslek Yüksek Okulu Rektör Yardımcısı Halil Elekçioğlu, Ç.Ü. Kozan Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Saliha Kırıcı ile öğrenciler ve davetliler katıldılar.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile üniversite binasında başlayan program Okul Müdürü Saliha Kırıcı, Rektör Yardımcısı Halil Elekçioğlu ve bu yıl okulunu birincilikle bitiren Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümünden Senem Alkış'ın konuşmaları ile devam etti. Daha sonra okul birincisi Senem Alkış yaş kütüğüne isminin yazılı plaketini çaktı. Programda Ç.Ü. Kozan Meslek Yüksek Okulundan mezun olarak bu yıl ilk üçe giren öğrencilere ilçe protokolü tarafından da çeşitli hediyeler takdim edildi.