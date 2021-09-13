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Kozan Öğretmenevi için 9 milyon liralık kaynak

Adana’nın Kozan ilçesinde 2018 yılında yapımına başlanan Kozan Öğretmenevi inşaatının tamamlanması için Milli Eğitim Bakanlığı 9 milyon TL’lik kaynak aktardı.

Adana'nın Kozan ilçesinde 2018 yılında yapımına başlanan Kozan Öğretmenevi inşaatının tamamlanması için Milli Eğitim Bakanlığı 9 milyon TL'lik kaynak aktardı.


AK Parti Kozan İlçe Başkanı Av. Yusuf Bilgili, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in Kozan ziyaretinde ilçede yapımı devam eden öğretmenevinin tamamlanması için 9 milyon TL'lik kaynak aktarıldığını söyledi. Bilgili, "Bakanımıza Kozanlılar adına teşekkürlerimizi sunarız. İlçemizde yapımı süren ve hızla tamamlanacak öğretmenevimiz 5 bin 500 metrekare kapalı alana sahip. Öğretmen evimizin hizmete girmesi ile ilçemizde yeni bir yatırımımız daha tamamlanmış olacak” dedi.

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