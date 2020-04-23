Kozan polisi 155'i arayan minik Hasret'i yalnız bırakmadı

Adana'nın Kozan ilçesinde 155 ekiplerini arayarak evde kaldığı için üzüldüğünü söyleyen minik Hasret'i polis ekipleri yalnız bırakmadı. Pasta ve balonlarla küçük kızı ziyaret eden ekipler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak evde sağlıklı kalması için biraz daha sabretmesi gerektiğini söyledi.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler 155 hattına düşen bir çocuğun ihbarına kayıtsız kalmadı. Polis ekipleri evde 23 Nisan'da evde kaldığı ve arkadaşlarını göremediği için üzüldüğünü ve çok sıkıldığını söyleyen Hasret Çırpan'ın evine giderek sürpriz yaptı. Pasta, balon ve Türk bayrağı ile Hasret Çınar'ın yanına giden polisler küçük çocuğun bayramını kutlayarak evde kaldığı için teşekkür etti. Kardeşi ile birlikte ay yıldızlı pastayı üfleyen küçük kız büyüyünce doktor olmak istediğini söyledi.