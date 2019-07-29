Kozan Sağlıklı Hayat Merkezi'nden ücretsiz sağlık hizmetleri

Adana'nın Kozan ilçesinde sağlık müdürlüğüne bağlı Kozan Sağlıklı Hayat Merkezi çok sayıda birimi ile tüm vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet vermeye başladı.

Kozan Sağlıklı Hayat Merkezi'nde Diyetisyen, Fizyoterapi, Psikolog, Çocuk Gelişimci Danışmanlık, Kanser Tarama Birimi, Mamografi Çekimi, Üreme Sağlığı Birimi, Ağız ve Diş Sağlığı Birimi, Gebe Eğitim Sınıfı, Okul Sağlığı Birimi, Evlilik Öncesi ve Sonrası Danışmanlık Birimi (Talasemi Testi) ve Sigara Bırakma Birimleri olarak tüm vatandaşlara sosyal güvence kaydına bakmaksızın hizmet veriyor.

Çocuk Gelişimci Ali Yiğit ve Enise Dağlı, Piskolog Şükran Doğan ve Fizyoterapist Zehra Güneş'in bu dönem göreve başladığı merkezde hafta içi her gün 08:00-17:00 saatleri arasında hizmet verildiği belirtildi.

Kozan Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne başvuran hastaların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasının yeterliği olduğu ve herhangi bir sosyal güvence şartı aranmadığı kaydedildi.