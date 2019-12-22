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Kozan ?ehidi son yolculu?una u?urland?

Irak’taki Ba?ika-Ged?k ?s B?lgesi’nde n?bet esnas?nda b?cek ?s?rmas? sonucu hastalanarak kald?r?ld??? G?lhane E?itim ve Ara?t?rma Hastanesinde 17 ayd?r verdi?i ya?am m?cadelesini kaybederek ?ehit d??en Piyade Uzman ?avu? Muharrem Karaduman’?n cenazesi, memleketi Adana’n?n Kozan il?esinde d?zenlenen t?renle son yolculu?una u?urland?.

Irak'taki Ba?ika-Ged?k ?s B?lgesi'nde n?bet esnas?nda b?cek ?s?rmas? sonucu hastalanarak kald?r?ld??? G?lhane E?itim ve Ara?t?rma Hastanesinde 17 ayd?r verdi?i ya?am m?cadelesini kaybederek ?ehit d??en Piyade Uzman ?avu? Muharrem Karaduman'?n cenazesi, memleketi Adana'n?n Kozan il?esinde d?zenlenen t?renle son yolculu?una u?urland?.


?l?eye ba?l? Turgutlu Mahallesi n?fusuna kay?tl? Piyade Uzman ?avu? Muharrem Karaduman, 3'?nc? Komando Tugay Komutanl??? Siirt-Eruh emrinde g?revli iken Irak-Ba?ika-Ged?k ?s b?lgesinde 12 Eyl?l 2018 tarihinde n?bet esnas?nda b?cek ?s?rmas? sonucu rahats?zlanarak hastaneye kald?r?lm??t?.


Tedavisi i?in 3 Ekim 2018 tarihinde Ankara G?lhane E?itim ve Ara?t?rma Hastanesine sevk edilen Piyade Uzman ?avu? Muharrem Karaduman 17 ayd?r verdi?i ya?am m?cadelesini kaybederek ?ehit d??t?. ?ehidin T?rk bayra??na sar?l? naa?? memleketi Adana'n?n Kozan il?esine getirildi. ?ehidin cenazesi ilk olarak il?eye ba?l? Turgutlu Mahallesi'ndeki ac?l? baba oca??na getirilerek, burada ?ehidin babas? Ya?ar ve annesi Sultan Karaduman ile karde?leri, yak?nlar? ve kom?ular?ndan helallik al?nd?.


Karaduman'?n cenazesi daha sonra Adana B?y?k?ehir Belediyesi Kozan Asri Mezarl??? ?ehitli?ine defnedilmek ?zere mezarl?k camisine getirildi. Burada Adalet Bakan Yard?mc?s? Zekeriya Birkan, Adana Valisi Mahmut Demirta?, Adana 6. Piyade T?men Komutan? Tu?general Ertu?rul Sa?lam ile Kozan Kaymakam? ?afak G?r?am, Kozan Belediye Ba?kan vekilleri, siyasi partilerin il?e temsilcileri, sivil toplum kurulu?lar?n?n temsilcileri ve ?ok say?da vatanda??n kat?l?m? ile ?ehit Piyade Uzman ?avu? Muharrem Karaduman'?n cenaze namaz? Adana ?l M?ft? Yard?mc?s? Selami Bayrak?? taraf?ndan k?ld?r?ld?.


Cenaze namaz?n?n ard?ndan ?ehidin T?rk bayra??na sar?l? cenazesi g?zya?lar? aras?nda son yolculu?una u?urland?.

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