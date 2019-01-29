Kozan Sosyal Yaşam Merkezi'nin temeli atıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kozan Belediyesi işbirliğinde hazırlanan projeyle yapımına başlanacak olan Sosyal Yaşam Merkezinin temeli atıldı.

Şevkiye Mahallesi Sağlık Meslek Lisesi yanında düzenlenen törende konuşan Kozan Belediye Başkanı Musa Öztürk, “Bu sosyal tesis sayesinde bayanlarımız çeşitli kurslar öğrenecekler ve artık erkeklerine muhtaç kalmayacaklar. Tıpkı hayat boyu eğitim merkezimizden sertifikalarını alarak kendi işlerini kuran diğer arkadaşlarımız gibi buraya gelecek olan özellikle bayanlarımızda burada börek çörek yapmayı, bilgisayar kursu ve daha bir çok kursu öğrenebilecekler. Buraya sosyal yaşam merkezi yapacağız” dedi.

Yapılan konuşmanın ardından kurban kesimine müteakip sosyal yaşam merkezinin temel atma töreni gerçekleşti.

Programa ilçe protokolü siyasi partilerin temsilcileri ve davetliler katıldılar.