Kozan Ticaret Borsası Başkanı Çevikalp'e silahlı saldırı

Adana'da, silahlı saldırıya uğrayan Kozan Ticaret Borsası Başkanı İdris Çevikalp bacağından yaralandı.

Kozan Ticaret Borsası Başkanı İdris Çevikalp, merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi Kasım Ener Bulvarı'ndaki evinden çıktığı sırada, kimliği belirlenemeyen bir şahsın silahlı saldırına uğradı. Bacağından yaralanan Çevikalp, 112 acil servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. TFF 3. Lig ekiplerinden Kozan Belediyesporun da Başkanı olan Çevikalp'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.