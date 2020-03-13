Kozan Ticaret Odası artan fiyatları denetleyecek

Adana'nın Kozan ilçesinde Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir, korona virüs ile ilgili gelişmelerin ardından bazı ürünlerin fiyatlarında görülen artışlara karşı mücadele başlattıklarını kaydetti.

Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir yaptığı yazılı açıklamada, “Korona virüs (Kovid-19) ile ilgili gelişmelerin ardından bazı ürünlerin fiyatlarında görülen artışlara karşılaşılmıştır. Ülke olarak tek vücut bir olmamız gereken, deprem, salgın hastalıklar gibi durumları fırsat bilerek ürün fiyatlarını artırmak vicdanımızı, toplumsal değerlerimizi yaralamaktadır” dedi.

Kozan Ticaret Odası olarak, ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı Kozan Ticaret Odası disiplin mekanizlarını çalıştıracaklarını belirten Kandemir, “Bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi bir kez daha buradan kamuoyuna duyuruyoruz. Herkes bilmeli ki 81 ilde 365 oda ve borsalarımızla TOBB camiası olarak vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız” dedi.