Kozan Ziraat Odası Başkanı Şahbazoğlu: "Mısırda verim düşüklüğü yaşanabilir"

Kozan Ziraat Odası Başkanı Yüksel Şahbazoğlu, "Mısır ekimi başladı. Kuraklık nedeniyle geçtiğimiz yıla oranla bu yıl mısırda verim düşüklüğü yaşanabilir" dedi.

Adana'nın Kozan ilçesinde birinci ürün mısır ekimi başladı. Kozan Ziraat Odası Başkanı Yüksel Şahbazoğlu, bu yıl çok büyük bir kuraklık yaşandığını söyleyerek, "2023 yılında 79 bin dönüm alana mısır ekimi yapılmasını bekliyoruz. Bu ekim yapılan tarlalardan yaklaşık 106 bin ton mısır hasat edileceğini tahmin ediyoruz" diye konuştu.

"En büyük sorun girdi maliyetleri ve sulama"

Şahbazoğlu, çiftçilerin şu anda en büyük sorununun kuraklık olduğuna dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıla oranla mısır ekim alanlarının daralmasının sebebi su sıkıntısı. Bu da üreticiyi korkutuyor. Yedigöze Sulama Projesi tamamlandığında bölgemizde herhangi bir sorun yaşanmayacak. Buradaki çalışma tüm hızıyla sürüyor. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden dolayı mağdur olan çiftçilerin destekleme ödemeleri bu yıl erken yapıldı."