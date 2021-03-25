Kozan'a anaokulu için protokol imzalandı

Ş. ile protokol imzaladı.

Şirketin kurucu ortaklarından ve yönetim kurulu başkanı merhum iş adamı Ahmet Tufan Kalkan'ın adının verileceği okulun, Kozan'a hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Elban, atılan imzalardan sonra kısa bir değerlendirme yaptı.

Adana'da her bir noktasında, eğitimin her kademesinde kalitenin daha da artması, çocukların çağın standartlarına uygun binalarda eğitim görebilmesi için önemli yatırımlara imza attıklarını ifade eden Vali Elban, “Hayırsever vatandaşlarımızın desteklerini de çok önemsiyoruz. Merhum Ahmet Tufan Kalkan'ın adının okulumuzla yaşatılacak olması çok anlamlı. 200 öğrenci kapasiteli söz konusu anaokulumuz, Kozan'da anaokulu düzeyinde derslik başına düşen öğrenci sayısının düşürülmesine ve okul öncesi eğitime katılım oranının artırılmasına önemli katkılar sağlayacaktır. SDS Satış Destek Sistemleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş. yetkililerine eğitime yaptıkları bu katkı için teşekkür ediyoruz” dedi.

SDS Satış Destek Sistemleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cem Erol, Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun ve diğer ilgililerin katıldığı imza töreni hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.