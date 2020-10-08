Kozan'a Ermeni Mezalim Anıtı yapılacak

Adana'nın Kozan ilçesine Ermeni Mezalim Anıtı yapılacak.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ve meclis üyeleri Ekim ayı meclis toplantısında Azerbaycan'a destek vermek için Türk bayrağı ve Azerbaycan bayrağını asarak gündem maddelerini görüştü.

Başkan Özgan Özgan, Ermenilerin tarihte Kozan'da çok fazla zulüm yaptığına dikkat çekerek, Ermeni mezalimini anlatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla anıt yapılmasını teklif etti.

Başkanın Özgan'ın teklifi tüm meclis üyeleri tarafından destek buldu. Ermeni Mezalim Anıtı yapımının detayları, Kasım ayı meclis toplantısında görüşülecek.