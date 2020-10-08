İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kozan'a Ermeni Mezalim Anıtı yapılacak

Adana’nın Kozan ilçesine Ermeni Mezalim Anıtı yapılacak.

Adana'nın Kozan ilçesine Ermeni Mezalim Anıtı yapılacak.


Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ve meclis üyeleri Ekim ayı meclis toplantısında Azerbaycan'a destek vermek için Türk bayrağı ve Azerbaycan bayrağını asarak gündem maddelerini görüştü.


Başkan Özgan Özgan, Ermenilerin tarihte Kozan'da çok fazla zulüm yaptığına dikkat çekerek, Ermeni mezalimini anlatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla anıt yapılmasını teklif etti.


Başkanın Özgan'ın teklifi tüm meclis üyeleri tarafından destek buldu. Ermeni Mezalim Anıtı yapımının detayları, Kasım ayı meclis toplantısında görüşülecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.