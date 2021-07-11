Kozan'a imece usulü park

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Faydalı Mahallesinde Adana Büyükşehir Belediyesi, Kozan Belediyesi, şehit aileleri ve köylülerle birlikte dayanışma içerisinde yapılan Şehit Süleyman Özcan Çocuk Parkı ve Spor Tesisi'nin açılışı gerçekleştirildi.

10.000 metrekarelik alanda, içerisinde futbol sahası, yürüyüş parkuru, fitness alanı, çocuk oyun alanı, tenis kortu, dinlenme alanı bulunan ve kadınından çocuğuna, gencinden yaşlısına her yaştan vatandaşa hitap eden parkın açılışına Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, CHP, İYİ Parti, Deva ve Saadet Partisi il ve ilçe başkanları ile yöneticileri, Kozan Muhtarlar Derneği Başkanı Salim Açıkgöz, çok sayıda muhtar, şehit yakınları ve yöre halkı katıldı.

Açılışta konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Bizim gücümüz birlikteliğimizden geliyor. Burada sergilenen imece şunu gösterdi ki; biz birlikte olursak başaramayacağımız hiçbir iş yok” dedi.

Ülkedeki yardımlaşmanın ve imecenin Kurtuluş Savaşı'na dayandığını kaydeden Karalar, “Kurtuluş Savaşında bu millet yaşlısı genci, kadını çocuğu hep birlikte yardımlaşarak ülkemizi düşman işgalinden kurtardı. İşte o yardımlaşma ve birlikte hareket etme duygusu bizi bu günlere getirdi. Bugün burada açılışını yapacağımız park da bir yardımlaşma ve imecenin ürünüdür” diye konuştu.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ise imece usulü yapılan parkın baş aktörünün Adana Büyükşehir Belediyesi olduğunu ifade ederek, “Başkan Zeydan Karalar'a kim ne zaman doğru projeyle gittiyse tamam demiştir. Adana gibi Başkan Zeydan Başkan ile uyum içerisindeyiz ve birlikte hizmet üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Kozan Muhtarlar Derneği Başkanı Salim Açıkgöz, 103 muhtar adına konuştuğunu vurgulayarak, “50 yıldır buralara bir çivi bile çakılmadı. Zeydan Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılışı gerçekleştirilen parkın futbol sahasında Başkan Zeydan Karalar penaltı atışı yaptı.

Başkan Zeydan Karalar, açılışı yapılan parka ismi verilen şehit Süleyman Özcan'ın ailesini evinde ziyaret etti. Başkan Karalar, “Vatan için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad olsun” dedi.