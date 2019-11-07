Kozan'a Kasım sonunda doğalgaz verilecek

Aksa Çukurova Doğalgaz Adana Bölge Müdürü Tufan Duman, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'ı ziyaret ederek ilçede devam eden doğalgaz çalışmaları hakkında bilgilendirdi.

Aksa Çukurova Doğalgaz Adana Bölge Müdürü Tufan Duman, ilçede ön abonelik talepleri doğrultusunda abonelik alımlarına başlandığını, ilçenin bir bölümünde gerçekleştirdikleri doğalgaz hatlarına ay sonunda gaz arzını sağlamak için çalıştıklarını ve yıl sonu itibarıyla yaklaşık 10 bin konuta gaz verebilecek durumda olacaklarını söyleyerek, önümüzdeki günlerde bina bağlantı hattı çalışmalarına başlayacaklarını belirterek Kozanlıları doğalgaz abonelik işlemlerini yaptırmak için Tufanpaşa İmam Hatip sokaktaki hizmet ofislerine bekliyoruz" dedi.

Çalışmaların takipçisi oldukları belirten Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, "Doğalgaz medeniyet ve uygarlık demektir. Doğalgaz ile ilgili ilk dosyayı Kent Konseyi ile birlikte dönemin Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ilçemizi ziyareti sırasında biz vermiştik. 2018 yılında başlanan ve gaz verme durumuna gelen doğalgaz ile ilgili bu yatırım sayesinde hem vatandaşımızın bütçesi kar edecek hem de özellikle kış aylarındaki hava kirliliğinin önüne geçilecek. Çevreci, ekonomik bir yakıt olan doğalgazın Kozan'ımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye kaydetti.