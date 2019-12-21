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Kozan'a ?ehit ate?i d??t?

Ba?ika-Ged?k ?s B?lgesi’nde n?bet esnas?nda b?cek ?s?rmas? sonucu hastalanan Adanal? Piyade Uzman ?avu? Muharrem Karaduman, G?lhane E?itim ve Ara?t?rma Hastanesinde 17 ayd?r verdi?i ya?am m?cadelesini kaybederek ?ehit d??t?.

Ba?ika-Ged?k ?s B?lgesi'nde n?bet esnas?nda b?cek ?s?rmas? sonucu hastalanan Adanal? Piyade Uzman ?avu? Muharrem Karaduman, G?lhane E?itim ve Ara?t?rma Hastanesinde 17 ayd?r verdi?i ya?am m?cadelesini kaybederek ?ehit d??t?.


Adana'n?n Kozan il?esi n?fusuna kay?tl? Piyade Uzman ?avu? Muharrem Karaduman 3'?nc? Komanda Tugay Komutanl??? Siirt-Eruh emrinde g?revli iken Irak-Ba?ika-Ged?k ?s b?lgesinde 12 Eyl?l 2018 tarihinde n?bet esnas?nda b?cek ?s?rmas? sonucu rahats?zlanarak hastaneye kald?r?lm??t?. Tedavisi i?in 3 Ekim 2018 tarihinde Ankara G?lhane E?itim ve Ara?t?rma Hastanesine sevk edilen Piyade Uzman ?avu? Muharrem Karaduman 17 ayd?r verdi?i ya?am m?cadelesini kaybederek ?ehit d??t?. ?ehidin naa??n?n Adana'n?n Kozan il?esine getirilmesi bekleniyor.

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