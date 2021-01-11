İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kozan'a yeni semt sahaları

Kozan Belediyesi, Karacaoğlan Mahallesinde semt sahası yapımına başladı.


Kozan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilk etapta zemin ıslah çalışmalarını yaparak alan içerisinde çocuklar için bir çim saha ve birde basket sahası yaparak çalışmaları sona getirdi.


Belediye Başkanı Kazım Başkan Özgan, "Zamanla semt sahalarımızı tüm mahallelerimize yaymak için girişimlerimiz devam edecek. Gençlerimiz, çocuklarımız semt sahalarımızda oyun oynayarak, maçlar yaparak; çocuklarımızın eğlenceli vakit geçirmesini sağlamış olacağız. Böylece halkımızın ve çocuklarımızın sağlıklı ve sporla iç içe vakit geçirebilecekleri alanları onlara kazandırmış olacağız" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.