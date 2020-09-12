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Kozan'da 100 kişiye 90 bin lira maske cezası

Adana’nın Kozan ilçesinde korona virüs ile mücadele kapsamında sosyal mesafe kuralına uymayan ve maske takmayan 100 kişiye 90 bin lira para cezası kesildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde korona virüs ile mücadele kapsamında sosyal mesafe kuralına uymayan ve maske takmayan 100 kişiye 90 bin lira para cezası kesildi.


Adana genelinde de artış gösteren korona virüs tedbirlerine karşı valilik ve kaymakamlıklar ek tedbirler uyguladı. Aylardır sürekli uyarılan Kozanlı vatandaşlar ilçe genelinde maskesiz gezmeyi sürdürünce para cezası kaçınılmaz oldu. Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler maske takmayanlara ve sosyal mesafe kurallarına uymayan vatandaşları başka vatandaşların hayatını tehlikeye soktukları için ceza işlem uygulamaya başladı. Yapılan denetimlerde 100 kişiye 90 bin lira para cezası kesildi.

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