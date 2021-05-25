Kozan'da 15 dönüm buğday kül oldu

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan yangında 15 dönüm arazide ekili buğday kül oldu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bağtepe Mahallesi Narlıören mevkisinde Hacı Durmuş Avcı'ya ait buğday tarlasında hasat sonu balya yapılırken balya makinesinden çıkan kıvılcım yangına neden oldu.

Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, yangına 1 helikopter, 2 arazöz ve 1 itfaiye aracı ile müdahale etti. Yangında 15 dönüm ekili buğday, 250 adet saman balyası ve balya makinesi yandı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.