İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kozan'da 200 hektardan fazla orman alanı kül oldu

Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Kuyubeli mevkiinde dün başlayan ve kontrol altına alınamayan orman yangınına gün doğumu ile havadan ve karadan yeniden müdahale başladı.

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kuyubeli mevkiinde dün başlayan ve kontrol altına alınamayan orman yangınına gün doğumu ile havadan ve karadan yeniden müdahale başladı.


Gece şiddetini arttıran yangın, bir çok bölgeye sıçrarken dumanlar kent merkezine kadar ulaştı.


Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yangın bölgesinde incelemeler yapmak üzere şu saatlerde bölgeye gelmesi bekleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.