Kozan'da 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı yapıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı" yapıldı.

Kozan Öğretmenevindeki çalıştay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Sönmez'in açılış ve bilgilendirme konuşmasıyla başladı. Sönmez, "Hızlı ve baş döndürücü bir gelişmenin yaşandığı günümüzde eğitimin bu değişimin dışında kalması düşünülemez. Dolayısıyla bu değişimde biz de her alanda olmak durumundayız. Eğitim ülkemizin geleceğini İnşa edecek nesilleri yetiştiren en önemli paydadır. Bu paydanın basında da siz eğitimciler gelmektesiniz. Bugün sizlerin yapacağı vizyoner Stratejik Öğretim Liderliği, ilçemizin ve ülkemizin eğitim geleceğini etkileyecektir. Bu bakımdan gurur verici ve bir o kadar da önemli bir çalışmanın içerisindeyiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk Ekim ayında 2023 Eğitim Vizyon Belgesi'ni kamuoyu ile paylaşmışlardır. Cumhurbaşkanımız Eğitim Vizyonu Belgesi'nden büyük bir heyecan duyduğunu belirtmişlerdir. Gerçekten önemli ve eğitime yeni bir bakış açısı getiren belge. Bakanlığımız 2023 Eğitim Vizyonu Belgesiyle getirmeyi planladığı değişikliklerle ilgili çalışmaları zaten yapmaktadır. Ancak yapılacak düzenlemelerde öğretmenlerimizin, velilerimizin ve idarecilerimizin görüşlerini de önemsediğini ortaya koymuştur. Bugün sizlerin yapacağı çalışmaları biz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ilçe raporu haline dönüştürüp Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze göndereceğiz. Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz de ilçe raporlarını ortak bir rapor haline getirip bakanlığımıza göndereceklerdir. Dolayısıyla bugün ortaya koyacağınız çalışma bu yüzden çok önemli" dedi.

2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı'na ilçe milli eğitim şube müdürleri, okul müdürleri, müdür yardımcıları ve öğretmenler katıldı.