Kozan'da 21 okula "Temiz Okul" belgesi

Adana'nın Kozan ilçesinde Temiz Okul projesine başvuran 49 okuldan 21'i belge almaya hak kazandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili, Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Sönmez, Kozan Belediye Başkan Vekili Arif Dağlı, Eğitim-Bir-Sen Kozan Temsilcisi Umut Gül İnkılap İlkokulu Müdürü Turan Pazarcı'nın ev sahipliğinde İnkılap İlkokulunda bir araya geldi.

İlçede temiz okul projesine başvuran okullardan İnkılap İlkokulunun belgesi takdim edildi. Okulda incelemeler yapan heyet 21 Eylül'de birinci sınıflar için açılacak okullarda alınan tedbirleri yerinde gördü.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Sönmez, Kozan'da 49 okulun Temiz Okul projesine başvurduğunu ve 21 okulun ilk etapta belge almaya hak kazandığını belirtti.

Kaymakam Şafak Gürçam'da, 21 Eylül itibarı ile birinci sınıf ve okul öncesi eğitimin başlayacağını hatırlatarak, "Velilerimizin gönüllerinin rahat olmasını istiyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz bu konuda her türlü tedbiri almış durumda. Temizlik ve hijyen konusunda tüm okullarımız Pazartesi günü başlayacak eğitim ve öğretime hazır durumda. Velilerimizin bu konuda hiç tereddüttü olmasın. Biz de takipçisi olacağız. Bu anlamda yeni eğitim öğretim yılımız hepimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Genel Müdür Ahmet Emre Bilgili ise Milli Eğitim Bakanlığının bütün bürokratlarını tüm Türkiye'ye dağıttığını ifade ederek “Adana'nın yüz yüze eğitime hazır olup olmadığının raporunu hazırlamak için bölgedeyiz. Tedbirimizi çok sıkı alarak okullarımızı eğitime açmamızda yarar var. Pazartesi günü itibarıyla 1. sınıflarımız eğitim-öğretime başlıyor. Hayatın verimli devam etmesi için çocuklarımızın okullarına gelmesinde büyük yarar var. Bu da tamamen bizim alacağımız tedbirlere bağlı. Tedbir almadan hayatın devam etmesi mümkün değil" diye konuştu