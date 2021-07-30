İhlas Haber Ajansı

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Kozan'da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Adana’nın Kozan ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Adana Caddesi Çevreyolu hal istikameti üzerinde meydana geldi. Adana istikametinden Kozan istikametine ilerleyen Mehmet Ali Y. idaresindeki 34 YM 023 plakalı otomobil, çevreyoluna tali yoldan çıkan Yavuz T. idaresindeki 01 AHN 797 plakalı otomobile çarptıktan sonra karşı şeride geçerek Hakan K. idaresindeki 01 Y 7905 plakalı belediye temizlik aracına çarptı. Kazada sürücüler Mehmet Ali Y. ve Yavuz T. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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