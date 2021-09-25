Kozan'da alkollü sürücüler polisin asayiş uygulamasına takıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde alkollü sürücüler polis uygulamasına takıldı.

Kozan'da dün gece 21.00-24.00 saatlerinde ilçenin muhtelif noktalarında gerçekleşen huzur ve güven uygulaması sırasında alkollü sürücüler zor anlar yaşadı. 120 polisle gerçekleşen uygulamada 250 kişinin GBT sorgusu yapılırken 3 kişiye alkollü araç kullanmaktan, 1 kişiye karantina kurallarını ihlal etmek olmak başta olmak üzere birçok kural ihlalinden cezai işlem uygulandı. Uygulamada 15 bin TL idari para ceza işlemi uygulanırken 3 araç bağlandı.

Uygulamada 161 profil alkollü bir sürücü ise alkolmetre cihazını üflemekte güçlük çekerken aracı bağlanarak polis merkezine götürüldü.

Uygulama noktasında polis denetiminden geçen Enes Bekir Erkek ise polislerin soğuk havada vatandaşın huzur ve güveni için çalıştıkları için çok mutlu olduklarını ifade ederek uygulamaların devam etmesi temennisi ve polislere başarı dileyerek bölgeden ayrıldı.