Kozan'da anaokuluna Tema'dan kurum görseli

Adana'nın Kozan ilçesinde Zübeyde Hanım Anaokulu öğretmenleri ve idarecileri Tema Gönüllüsü olarak okullarına kurum görseli aldılar.

Tema Vakfı'nın okullarda yürüttüğü "Minik Tema" programını tüm sınıflarında başarıyla uygulayan Zübeyde Hanım Anaokulu öğretmenleri ve idarecileri aynı zamanda Tema Gönüllüsü de olarak gönüllülük kartları ile rozetlerini Tema Kozan yetkilisi Derya Deniz'den teslim aldılar.

Anaokulu öğretmenlerin gönüllü olmasıyla kurum görseli de almaya hak kazandılar.

Gönüllülük kartları, rozetleri ve kurum görselini teslim eden Tema Kozan İlçe Sorumlusu Derya Deniz, Zübeyde Hanım Anaokulu öğretmen ve idarecilerine Minik Tema Programını okullarında uygulayarak çocukların doğa sevgisi ve bilinci ile yetişmelerine sağladıkları katkılarından dolayı teşekkür etti.