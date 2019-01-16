Kozan'da aşırı yağış sele neden oldu

Adana'nın Kozan ilçesinde aşırı yağış sele neden oldu. Sel suları nedeniyle ekili tarım arazileri zarar görürken, evleri su bastı, araçlar yolda kaldı, ilçedeki sanayi sitesindeki iş yerleri ise sular altında kaldı.

İlçede dün akşam saatlerinde başlayan yağış gün boyunca devam etti. Aşırı yağış nedeniyle dereler taşarken altyapı ve kanalizasyonlar aşırı yağışa dayanamadı. Yağış nedeniyle ekili tarım arazileri zarar gördü.

Kozan Feke karayolunda ise heyelan oluştu. Trafiğe kapanan yol karayolları ekiplerinin çalışmaları ile trafiğe açıldı.

Öte yandan sel ve fırtına nedeniyle bölgede ağaçlarda devrildi. Sel suları arasında otomobilinde mahsur kalan bir kadın ise Cankur ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.