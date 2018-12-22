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Kozan'da bağımlılıkla mücadele semineri

Adana’nın Kozan İlçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü koordinesinde “Bağımlılıkla Mücadele” konulu seminer programı düzenlendi.

Adana'nın Kozan İlçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü koordinesinde “Bağımlılıkla Mücadele” konulu seminer programı düzenlendi.


İlçe Sağlık Müdürlüğü, Yeşilay Derneği Adana Şubesi ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü İşbirliğinde Özden Kültür Merkezi'nde gerçekleşen “Bağımlılıkla Mücadele” adlı seminere daire amirleri, siyasi partilerin ilçe temsilcileri, eğitim camiası, veliler, öğrenciler ve davetliler katıldılar.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program Kozan Halk Eğitim Merkezi Müdürü İsmail Bünyamin Akbulut'un açılış konuşması ile başlayıp İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinden Komiser Mustafa Ünaldı ve Murat Tavşanoğlu, İlçe Sağlık Müdürlüğü Sosyal Hizmet Uzmanı Selçuk Karakoç ve Denetimli Serbestlik Müdürü Mahmut Kıran'ın“Bağımlılıkla Mücadele” konusunda kendi birimleri üzerine yapmış oldukları konuşmalar ile devam etti.


Program sonunda programın konuşmacılarına çiçek takdiminde bulunuldu.

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